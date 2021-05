Goleiro Bruno é barrado ao tentar entrar sem máscara na Gávea, sede do Flamengo

Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo e recém aposentado do futebol, foi barrado de entrar na Gávea, sede do Flamengo localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, o ex-atleta foi assistir a uma partida do futebol feminino entre o rubro-negro e o Corinthians, entretanto, como estava sem máscara de proteção contra a Covid-19, seu acesso foi negado.+ Confira a classificação dos grupos da Libertadores!

A informação foi publicada pelo jornal O Dia e confirmada pelo Lance!.

Antes do veto, Bruno chegou a posar para fotos com crianças que estavam no museu do clube. Procurado pelo L!, o Flamengo, por meio de assessoria, confirmou que o ex-goleiro do clube esteve no local, mas foi comunicado que não poderia permanecer por estar sem máscara, como acontece com qualquer pessoa. Barrado, Bruno se virou e foi embora.