Globo define data para Galvão voltar a narrar, mas aguarda vacinação

A Globo definiu uma data para que o narrador Galvão Bueno , de 70 anos, está perto de voltar às cabines de transmissão da emissora. A partida pela Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 entre Brasil x Argentina, no próximo dia 30 de março, pode ficar marcada pelo retorno do comunicador, que está fora das exibições desde o começo da pandemia de Covid-19. + Veja a tabela classificatória do Brasileirão na Série A 2020

Segundo informações do Uol, a emissora estuda manter protocolos ainda mais rígidos de segurança sanitária e aguarda que o comunicador segue vacina o quanto antes para poder contar com Galvão nos estúdios. Por ser grupo de risco, ele está afastados de atividades presenciais desde o começo da pandemia, em março.

Galvão chegou a falar publicamente que sua quarentena duraria até o próximos mês, o que reforça o movimento de contar com ele nas próximas semanas. A emissora ainda estuda como agir para retornar com o locutor, que está morando no Sul do país.

Por outro lado, os números de Covid-19 seguem crescendo no Brasil. Mais de 251 mil brasileiros já morreram desde 2020 no país por conta da doença.

Galvão Bueno está sem narrar jogos na pandemia (Divulgação)