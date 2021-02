Gisele Bündchen homenageia marido Tom Brady após conquista do sétimo SuperBowl da carreira

A modelo brasileira Gisele Bündchen fez uma bela homenagem ao marido Tom Brady, de 43 anos, quarterback do Tampa Bay Buccanneers, franquia pela qual o super astro, considerado o maior de todos os tempos da NFL por muitos especialistas americanos, conquistou o sétimo SuperBowl da carreira.

Sozinho, Brady tem mais conquistas da NFL que qualquer outra franquia. Ele conquistou todos os seis anéis do New England Patriots (2019, 2017, 2015, 2005, 2004, 2002) na história, e chegou ao sétimo pela equipe da Flórida no último domingo.

- Parabéns Bucs pela incrível vitória do time! Muita gente não acreditou que vocês pudessem fazer isso, mas vocês mostraram que, com tempo, dedicação, confiança uns nos outros, e com o trabalho em equipe, tudo é possível - começou Gisele, antes de falar do marido.

- Parabéns meu amor! Com o passar dos anos, vi você superar muitas adversidades, físicas e emocionais, e posso dizer, com certeza, que você é a pessoa mais dedicada, focada e resiliente que já conheci. Tem sido um ano desafiador, e observei você entrar em um novo ambiente, dedicar tempo extra para conhecer e apoiar seus companheiros de equipe, trabalhar com seus novos treinadores com respeito, acordar muito cedo todos os dias para lidar com as contusões de jogar futebol sem nunca reclamar - continuou.

- Você apenas manteve o foco no seu objetivo de chegar lá e ser o melhor líder que poderia ser. Tenho muito orgulho do homem que você é e estou muito feliz de ver o sorriso em seu rosto toda vez que você vai lá e joga aquela bola. Agora, estamos muito felizes por termos você em casa por um tempo (bem, pelo menos até a próxima temporada)Você merece tudo! Te amo! - concluiu.