Ginástica Rítmica: Seleção brasileira e Geovanna Santos sobem ao pódio Conjunto garante prata na série mista, enquanto atleta conquista bronze inédito na fita em Tashkent O Liberal 12.04.26 11h11 O Brasil conquistou duas medalhas, prata e bronze, neste domingo, na etapa de Tashkent da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. O conjunto brasileiro garantiu a segunda colocação na série mista, enquanto a ginasta Geovanna Santos obteve o bronze na fita. Este é o primeiro pódio individual de Geovanna em competições desse nível. Após um início de competição irregular, as brasileiras reverteram o quadro na final da série mista. O conjunto, composto por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Julia Kurunczi, realizou uma apresentação segura. Embalado por música pop, o grupo elevou sua nota em relação à classificatória. Elas ficaram atrás apenas da China, atual campeã olímpica, garantindo a medalha de prata. Conjunto brasileiro brilha na série mista Contudo, o desempenho na série de cinco bolas não manteve o mesmo nível. A equipe apresentou falhas e terminou fora da disputa por medalhas. Nesta prova, dominada pelas chinesas, o Brasil ficou distante das primeiras colocações. Geovanna Santos e Bárbara Domingos em destaque individual Na disputa individual, Geovanna Santos aproveitou a final da fita. Ela realizou uma apresentação consistente e subiu ao pódio. Após uma classificação mais discreta, a ginasta brasileira aprimorou sua execução na decisão. Geovanna garantiu a terceira colocação, ficando atrás da alemã Darja Varfolomeev e da americana Rin Keys. A ginasta Bárbara Domingos também marcou presença nas finais. Ela disputou as decisões na bola e nas maças. Bárbara finalizou ambas as provas na oitava posição. Com isso, ela manteve sua participação entre as principais ginastas da competição. Próximos desafios internacionais O Brasil retornará à disputa na próxima semana. A equipe e as atletas individuais seguirão para a etapa de Baku. O objetivo é manter o bom ritmo neste início de temporada internacional da Ginástica Rítmica.