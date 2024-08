Ginasta romena recebe medalha de bronze após pódio polêmico

A ginasta romena Ana Barbosu recebeu sua medalha de bronze após muita polêmica envolvendo a final do solo da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024. A premiação ocorreu nesta sexta-feira (16), na Casa Olímpica, em Bucareste, na Romênia.

O envio da medalha à Romênia foi feito pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), após a Corte Arbitral do Esporte (CAS) anular a revisão da nota da ginasta americana Jordan Chiles, anteriormente premiada com o bronze, em terceiro lugar no solo.

Considerando a determinação injusta, através de suas redes sociais na última quinta (15), Jordan Chiles agradeceu o apoio que recebeu de muitos torcedores e afirmou estar passando por um dos momentos mais difíceis de sua carreira.

O governo romeno transmitiu a premiação de Ana Barbosu ao vivo em uma transmissão nas redes sociais. Além da medalha, a ginasta recebeu o pôster dado aos medalhistas olímpicos e uma pelúcia do mascote dos Jogos Olímpicos de Paris.

“É um momento difícil para a gente com muitas incertezas e emoções exaustivas. Espero que todos entendam que não fizemos nada de errado na Olimpíada”, declarou Ana durante a cerimônia.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)