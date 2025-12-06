Gilgeous-Alexander leva Thunder à 14ª vitória seguida; Durant alcança 31 mil pontos na NBA Estadão Conteúdo 06.12.25 10h07 Shai Gilgeous-Alexander só precisou de três quartos para anotar 33 pontos e liderar o atual campeão da NBA, o Oklahoma City Thunder, na vitória por 132 a 111 sobre o Dallas Mavericks na noite de sexta-feira. Esta foi a 14ª vitória consecutiva da franquia de Oklahoma, melhor equipe da temporada regular até aqui. Gilgeous-Alexander converteu 10 de 12 arremessos de quadra e 11 de 12 lances livres, ajudando o Thunder a ampliar seu retrospecto para 22 vitórias e apenas uma derrota. O astro da equipe alcançou os 20 pontos pela 95ª partida consecutiva, a segunda maior sequência na história da liga, atrás apenas dos 126 jogos seguidos de Wilt Chamberlain entre 1961 e 1963. Chet Holmgren e Jalen Williams contribuíram com 15 pontos cada um para o time da casa, que venceu sem sustos apesar das ausências dos titulares Lu Dort e Isaiah Hartenstein, ambos lesionados. No intervalo, os anfitriões já contavam com uma confortável vantagem de 63 a 48, ampliando a distância no segundo tempo. Já o Dallas Mavericks contou com 16 pontos do novato Cooper Flagg e 23 de Jaden Hardy. Anthony Davis terminou a partida com apenas dois pontos, acertando apenas 1 de 9 arremessos, embora tenha conseguido oito rebotes e seis assistências. KEVIN DURANT ALCANÇA 31 MIL PONTOS NO REENCONTRO COM O PHOENIX SUNS No primeiro reencontro com o Phoenix Suns, sua ex-equipe, desde a troca envolvendo sete equipes no fim da última temporada, Kevin Durant foi implacável e, com 28 pontos, liderou o Houston Rockets no triunfo por 117 a 98 nesta sexta-feira. O astro de 37 anos se tornou o oitavo jogador na história da NBA a alcançar a marca de 31 mil pontos na carreira. Durant, segunda escolha no Draft de 2007, alcançou a marca em seu 1.141º jogo na carreira, empatando com LeBron James, o maior pontuador da história da NBA, ao atingir a marca com o terceiro menor número de jogos, atrás apenas de Michael Jordan (1.011) e Wilt Chamberlain (1.015). Os demais jogadores que marcaram pelo menos 31.000 pontos são Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant e Dirk Nowitzki. "Quando você está começando na liga, você olha para esses caras como heróis e os coloca em pedestais, e você vê suas conquistas como, às vezes, inatingíveis", disse Durant. "Então você segue o seu caminho para fazer a sua parte. Desde 2008 ou 2009, tenho me concentrado em ser o melhor jogador que posso ser. Eles estabeleceram um padrão para cada jogador quando deixaram a liga, e eu tento estar à altura desse padrão." Amen Thompson marcou 31 pontos, sua melhor marca na temporada, e ajudou os Rockets a conquistarem sua quinta vitória em seis jogos. Brooks, ex-Rockets envolvido na troca por Durant, fez 23 pontos para comandar os Suns, que perderam pela terceira vez em quatro partidas. Confira as partidas da noite desta sexta-feira na NBA: Boston Celtics 126 x 105 Los Angeles Lakers Orlando Magic 106 x 105 Miami Heat Atlanta Hawks 133 x 134 Denver Nuggets Cleveland Cavaliers 130 x 117 San Antonio Spurs Detroit Pistons 122 x 116 Portland Trail Blazers New York Knicks 146 x 112 Utah Jazz Toronto Raptors 86 x 111 Charlotte Hornets Chicago Bulls 105 x 120 Indiana Pacers Houston Rockets 117 x 98 Phoenix Suns Memphis Grizzlies 107 x 98 Los Angeles Clippers Milwaukee Bucks 101 x 116 Philadelphia 76ers Oklahoma City Thunder 132 x 111 Dallas Mavericks Acompanhe os jogos deste sábado na NBA: Brooklyn Nets x New Orleans Pelicans Washington Wizards x Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors Detroit Pistons x Milwaukee Bucks Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers Miami Heat x Sacramento Kings Dallas Mavericks x Houston Rockets Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks Houston Rockets Kevin Durant COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 