Giay é convocado para jogos da Argentina e Palmeiras tem oito atletas convocados na Data Fifa A convocação do jogador aumenta a lista de atletas do clube paulista que vão representar suas respectivas seleções nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026 Estadão Conteúdo 24.03.26 14h27 Agustín Giay e Lionel Messi (Arquivo Instagram @agusgiay16) O lateral-direito Agustín Giay, do Palmeiras, vai defender a Argentina nestes jogos da Data Fifa de março. Ele foi chamado para substituir Gonzalo Montiel, do River Plate, que sofreu uma lesão em um jogo do Torneio Apertura e foi cortado para os amistosos contra a Mauritânia e Zâmbia. A convocação do jogador aumenta a lista de atletas do clube paulista que vão representar suas respectivas seleções nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O defensor vai fazer companhia a Flaco Lopez. Além dos dois, mais seis jogadores foram chamados. O Paraguai terá o zagueiro Gustavo Gómez, o atacante Ramón Sosa e ainda o avante Maurício, que recentemente se naturalizou. O Uruguai conta com o lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emiliano Martínez. John Arias completa a lista e vai defender a seleção colombiana. Esta é a primeira convocação do atleta para a seleção principal. No Palmeiras desde 2024, ele contabiliza 73 partidas. Titular nos últimos três jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o defensor vem se firmando na equipe com o técnico Abel Ferreira. Giay já estava em Buenos Aires por conta desse período de folga e foi incluído na lista elaborada pelo técnico Lionel Scaloni. O outro lateral do grupo é Nahuel Molina, que atual no futebol europeu e defende o Atlético de Madrid. Atual campeã do Mundo, a Argentina vai a campo nesta sexta-feira, quando enfrenta a seleção da Mauritânia. O segundo compromisso acontece no dia 31, próxima terça-feira, diante da Zâmbia. Os dois compromissos serão realizados em Buenos Aires. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Giay convocado Data Fifa Argentina Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Atletas de projeto social de Belém conquistam cinco medalhas no Brasileiro Interclubes de Wrestling Campanha na competição também garantiu classificações para o Pan-Americano, que ocorre em julho, no México 24.03.26 12h57 futebol Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo Goleiro azulino foi um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (22) 24.03.26 11h52 mma Após vitória, paraense Michel Pereira anuncia luta contra russo no UFC Lutador vai em busca da segunda vitória seguida na organização 24.03.26 10h41 FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira 24.03.26 7h00 mma Após vitória, paraense Michel Pereira anuncia luta contra russo no UFC Lutador vai em busca da segunda vitória seguida na organização 24.03.26 10h41 GRANDE MOMENTO Lucas Braathen é campeão da Copa do Mundo no slalom gigante e leva o Brasil ao topo do esqui A Copa do Mundo de Esqui Alpino é o circuito de elite da modalidade, em que são disputadas etapas ao longo do ano, com premiação aos melhores do ranking ao fim da temporada 24.03.26 9h48