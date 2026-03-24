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Giay é convocado para jogos da Argentina e Palmeiras tem oito atletas convocados na Data Fifa

A convocação do jogador aumenta a lista de atletas do clube paulista que vão representar suas respectivas seleções nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026

Estadão Conteúdo
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Agustín Giay e Lionel Messi (Arquivo Instagram @agusgiay16)

O lateral-direito Agustín Giay, do Palmeiras, vai defender a Argentina nestes jogos da Data Fifa de março. Ele foi chamado para substituir Gonzalo Montiel, do River Plate, que sofreu uma lesão em um jogo do Torneio Apertura e foi cortado para os amistosos contra a Mauritânia e Zâmbia.

A convocação do jogador aumenta a lista de atletas do clube paulista que vão representar suas respectivas seleções nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O defensor vai fazer companhia a Flaco Lopez.

Além dos dois, mais seis jogadores foram chamados. O Paraguai terá o zagueiro Gustavo Gómez, o atacante Ramón Sosa e ainda o avante Maurício, que recentemente se naturalizou. O Uruguai conta com o lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emiliano Martínez. John Arias completa a lista e vai defender a seleção colombiana.

Esta é a primeira convocação do atleta para a seleção principal. No Palmeiras desde 2024, ele contabiliza 73 partidas. Titular nos últimos três jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o defensor vem se firmando na equipe com o técnico Abel Ferreira.

Giay já estava em Buenos Aires por conta desse período de folga e foi incluído na lista elaborada pelo técnico Lionel Scaloni. O outro lateral do grupo é Nahuel Molina, que atual no futebol europeu e defende o Atlético de Madrid.

Atual campeã do Mundo, a Argentina vai a campo nesta sexta-feira, quando enfrenta a seleção da Mauritânia. O segundo compromisso acontece no dia 31, próxima terça-feira, diante da Zâmbia. Os dois compromissos serão realizados em Buenos Aires.

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