Gianni Infantino reitera que Irã estará na Copa do Mundo: 'Tem que vir'

A dois meses do início da Copa do Mundo 2026, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, reiterou que a seleção iraniana estará no Mundial, apesar dos conflitos envolvendo a nação asiática e os Estados Unidos, um dos países sede do torneio. A declaração do dirigente veio nesta quarta-feira, 15.

"A equipe iraniana está vindo com certeza. Esperamos que até lá a situação seja pacífica. Como eu disse que isso com certeza ajudaria", disse Infantino durante um fórum sobre investimentos nos Estados Unidos.

A participação dos iranianos no Mundial está em xeque desde fevereiro, quando deu início os ataques de Estados Unidos e Israel contra o país do Oriente Médio. O ministro dos Esportes do Irã chegou a dizer que a participação da seleção estava em aberto devido ao conflito, mas recentemente declarou que a disputa do torneio está condicionada a mudanças de locais das partidas de sua nação.

A seleção iraniana estreia no Grupo G da Copa contra a Nova Zelândia e enfrenta a Bélgica na segunda rodada  ambos jogos serão disputados em Inglewood, na Califórnia. No encerramento da fase de grupos, a seleção iraniana enfrenta o Egito em Seattle, em Washington.

Semanas atrás, Infantino chegou a visitar a seleção iraniana na Turquia para buscar uma aproximação e garantir a presença da equipe na Copa do Mundo. "O Irã tem que vir. Representam seu povo. Eles se qualificaram. Os jogadores querem jogar. Eles também são uma boa equipe. Eles querem brincar. Deveriam jogar", disse Infantino.

Para o presidente da Fifa, as discussões políticas não devem se relacionar com o mundo esportivo. "Esportes devem estar fora da política. Ok, não vivemos na Lua, vivemos no planeta Terra. Mas se não há mais ninguém que acredite na construção de pontes e em mantê-las intactas e juntas, bem, estamos fazendo isso."

Apesar da declaração, Infantino deve ser novamente questionado sobre o tema no Congresso da Fifa que será realizado em Vancouver, no Canadá, no dia 30 de abril.