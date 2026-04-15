Gianni Infantino reitera que Irã estará na Copa do Mundo: 'Tem que vir' A declaração do dirigente veio nesta quarta-feira (15) Estadão Conteúdo 15.04.26 20h11 A dois meses do início da Copa do Mundo 2026, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, reiterou que a seleção iraniana estará no Mundial, apesar dos conflitos envolvendo a nação asiática e os Estados Unidos, um dos países sede do torneio. A declaração do dirigente veio nesta quarta-feira, 15. "A equipe iraniana está vindo com certeza. Esperamos que até lá a situação seja pacífica. Como eu disse que isso com certeza ajudaria", disse Infantino durante um fórum sobre investimentos nos Estados Unidos. A participação dos iranianos no Mundial está em xeque desde fevereiro, quando deu início os ataques de Estados Unidos e Israel contra o país do Oriente Médio. O ministro dos Esportes do Irã chegou a dizer que a participação da seleção estava em aberto devido ao conflito, mas recentemente declarou que a disputa do torneio está condicionada a mudanças de locais das partidas de sua nação. A seleção iraniana estreia no Grupo G da Copa contra a Nova Zelândia e enfrenta a Bélgica na segunda rodada ambos jogos serão disputados em Inglewood, na Califórnia. No encerramento da fase de grupos, a seleção iraniana enfrenta o Egito em Seattle, em Washington. Semanas atrás, Infantino chegou a visitar a seleção iraniana na Turquia para buscar uma aproximação e garantir a presença da equipe na Copa do Mundo. "O Irã tem que vir. Representam seu povo. Eles se qualificaram. Os jogadores querem jogar. Eles também são uma boa equipe. Eles querem brincar. Deveriam jogar", disse Infantino. Para o presidente da Fifa, as discussões políticas não devem se relacionar com o mundo esportivo. "Esportes devem estar fora da política. Ok, não vivemos na Lua, vivemos no planeta Terra. Mas se não há mais ninguém que acredite na construção de pontes e em mantê-las intactas e juntas, bem, estamos fazendo isso." Apesar da declaração, Infantino deve ser novamente questionado sobre o tema no Congresso da Fifa que será realizado em Vancouver, no Canadá, no dia 30 de abril. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Irã Gianni Infantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo fortalece fisioterapia e amplia estrutura no Nasp Departamento atua na prevenção de lesões e integra tecnologia ao futebol 15.04.26 17h30 Futebol CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; saiba mais Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses 15.04.26 16h45 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00