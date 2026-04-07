Gaviões da Fiel espalha faixas de protesto no CT do Corinthians e aumenta pressão sobre elenco Estadão Conteúdo 07.04.26 10h47 A manhã desta terça-feira, 7, foi de mais um capítulo de tensão nos arredores do CT Joaquim Grava. Integrantes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, penduraram faixas com mensagens duras direcionadas aos jogadores. Entre os recados exibidos, estavam frases como: "Ou joga por amor ou joga por terror!", "Jogadores omissos!", "Acabou a paciência!" E "Elenco vagabundo!". As manifestações fazem parte de uma sequência de cobranças públicas ao time, que atravessa um momento ruim na temporada. Os protestos desta terça acontecem na esteira de manifestações anteriores no mesmo local. Na última semana, membros da organizada já haviam ido ao CT para exigir uma reação imediata após a derrota para o Fluminense. Na ocasião, houve conversa com o técnico Dorival Júnior, o presidente Osmar Stabile e jogadores do elenco. A cobrança principal foi por mais comprometimento e entrega dentro de campo, mesmo diante das limitações financeiras do clube. O presidente da Gaviões, Alexandre Domênico, reforçou a necessidade de o time representar melhor a torcida. Nesta segunda-feira, 6, torcedores também se reuniram na saída do CT e direcionaram críticas a nomes como Raniele, Charles, Vitinho e o jovem Kaio César. O grupo exigiu uma resposta imediata, com foco no clássico contra o Palmeiras. O cenário de crise se intensificou após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Com o resultado, o Corinthians chegou a nove partidas consecutivas sem vitória em 2026, sequência que culminou na saída do técnico Dorival Júnior. Em meio à pressão por resultados e a proximidade da estreia na Libertadores, o clube alvinegro agiu rápido nos bastidores e anunciou a contratação do técnico Fernando Diniz, que assinou contrato válido até o final de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Gaviões faixas pressão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre 07.04.26 10h59 futebol Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino 07.04.26 9h24 futebol Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul 07.04.26 9h00 Futebol Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento 06.04.26 16h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul 07.04.26 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira 07.04.26 7h00 futebol Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino 07.04.26 9h24 Futebol Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto 06.04.26 19h55