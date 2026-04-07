Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Gaviões da Fiel espalha faixas de protesto no CT do Corinthians e aumenta pressão sobre elenco

Estadão Conteúdo

A manhã desta terça-feira, 7, foi de mais um capítulo de tensão nos arredores do CT Joaquim Grava. Integrantes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, penduraram faixas com mensagens duras direcionadas aos jogadores.

Entre os recados exibidos, estavam frases como: "Ou joga por amor ou joga por terror!", "Jogadores omissos!", "Acabou a paciência!" E "Elenco vagabundo!". As manifestações fazem parte de uma sequência de cobranças públicas ao time, que atravessa um momento ruim na temporada.

Os protestos desta terça acontecem na esteira de manifestações anteriores no mesmo local. Na última semana, membros da organizada já haviam ido ao CT para exigir uma reação imediata após a derrota para o Fluminense.

Na ocasião, houve conversa com o técnico Dorival Júnior, o presidente Osmar Stabile e jogadores do elenco. A cobrança principal foi por mais comprometimento e entrega dentro de campo, mesmo diante das limitações financeiras do clube. O presidente da Gaviões, Alexandre Domênico, reforçou a necessidade de o time representar melhor a torcida.

Nesta segunda-feira, 6, torcedores também se reuniram na saída do CT e direcionaram críticas a nomes como Raniele, Charles, Vitinho e o jovem Kaio César. O grupo exigiu uma resposta imediata, com foco no clássico contra o Palmeiras.

O cenário de crise se intensificou após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Com o resultado, o Corinthians chegou a nove partidas consecutivas sem vitória em 2026, sequência que culminou na saída do técnico Dorival Júnior.

Em meio à pressão por resultados e a proximidade da estreia na Libertadores, o clube alvinegro agiu rápido nos bastidores e anunciou a contratação do técnico Fernando Diniz, que assinou contrato válido até o final de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Gaviões

faixas

pressão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano

Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre

07.04.26 10h59

futebol

Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores

Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino

07.04.26 9h24

futebol

Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo

Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul

07.04.26 9h00

Futebol

Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo

Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento

06.04.26 16h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo

Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul

07.04.26 9h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira

07.04.26 7h00

futebol

Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores

Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino

07.04.26 9h24

Futebol

Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte

Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto

06.04.26 19h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda