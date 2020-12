Galvão fala da chegada de Pietro à Fórmula 1 e destaca história da família Fittipaldi na categoria

O piloto da Haas Romain Grosjean sofreu um grave acidente no GP de Bahrein do último domingo e, enquanto se recupera, será substituído por Pietro Fittipaldi no GP de Sakhir. O narrador Galvão Bueno gravou um vídeo lamentando o acidente do francês e comentando a oportunidade de Pietro na Fórmula 1, valorizando a história da família e desejando sorte ao brasileiro.

Enquanto se recupera o Grosjean, vamos ter a chegada de Pietro Fittipaldi na Fórmula 1. Ele será o 32º brasileiro, o primeiro desde que Felipe Massa parou em 2017. Mas família Fittipaldi ainda faz crescer mais essa história. Pietro será o quarto Fittipaldi na Fórmula 1. O Avô, Emerson Fittipaldi, bicampeão com a McLaren, Wilsinho, irmão de Emerson, Christian Fittipaldi, filho de Wilsinho, e, agora, o neto de Emerson. Não sei quantas corridas fará, mas seja muito bem-vindo, pensa no vovô, enfia o pé e vamos embora - disse Galvão em vídeo postado em sua conta no Instagram.

O GP de Sakhir será no próximo domingo, às 14h40, e não contará, além de Grosjean, com a presença do heptacampeão Lewis Hamilton, que testou positivo para a Covid-19.