Galvão Bueno narrará amistoso de lendas com a seleção do tetra em estreia em canal esportivo Bebeto e Romário serão algumas das estrelas que vão entrar em campo Estadão Conteúdo 23.04.26 19h06 A estreia de Galvão Bueno no canal NSports já tem data marcada. O narrador dará voz às emoções ao "94 Revival", um amistoso entre lendas de Brasil e Estados Unidos, no dia 17 de maio, às 18h (horário de Brasília), no Choctaw Stadium, em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos. A partida é uma reedição do confronto entre os dois países na Copa do Mundo de 1994, quando a seleção venceu por 1 a 0 nas oitavas de final. Bebeto e Romário, dupla que marcou a conquista do tetra do Brasil há mais de 30 anos no mesmo Estados Unidos, serão algumas das estrelas que vão entrar em campo pela seleção. Do outro lado, estão confirmados nomes como os meio-campistas Hugo Perez e Tab Ramos. "Esse jogo celebra uma história que marcou o Brasil e ficou para sempre na memória do torcedor. Reencontrar em campo personagens daquela conquista, e narrar esse momento agora na NSports, tem um significado enorme para mim. É reviver o espírito do tetra, homenagear uma geração inesquecível e olhar para 2026 com a esperança de que a seleção volte a encontrar o caminho das grandes conquistas", declarou Galvão Bueno, que é um dos sócios da emissora. Naquela oportunidade, o Brasil encarou um dos jogos mais difíceis na campanha do quarto título mundial. Com assistência de Romário para o gol de Bebeto, os brasileiros eliminaram os donos da casa e avançaram para as quartas. Na ocasião, Galvão Bueno foi a voz que narrou a emocionante campanha campeã da seleção. Bebeto afirma que guarda recordação mais que especial sobre a narração daquele jogo. "As narrações do Galvão naquela Copa foram tão marcantes quanto muitos lances que fizemos dentro de campo. Por isso será fantástico que ele vá narrar esse jogo comemorativo, já que ele faz parte dessa história", comentou o camisa 7 do tetracampeonato. O duelo será realizado a pouco menos de um mês antes do início da Copa do Mundo de 2026, que será sediada novamente nos Estados Unidos, em sede conjunta com Canadá e México. A estreia do Brasil no Mundial é contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Galvão Bueno lendas NSports COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 futebol Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro no Baenão, pela Série A; veja valores Equipes se enfrentam no próximo sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão 23.04.26 12h28 mais esportes Carajás participa do Fórum promovido pelo CBC e difunde o handebol do Pará A equipe, que fomenta a modalidade no estado, cita a importância do evento na construção de um legado voltado ao esporte olímpico brasileiro 23.04.26 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram' Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado 22.04.26 13h28 COPA DO BRASIL Léo Condé destaca estratégia e valoriza vitória do Remo sobre o Bahia na Fonte Nova Técnico aponta controle das ações do adversário, força emocional do resultado e projeta sequência 22.04.26 22h56 futebol Vitor Bueno nega saída do Remo e reforça compromisso com o clube Jogador afirmou que está focado na recuperação total da lesão para ficar 100% e ajudar o time 23.04.26 11h11 futebol Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro no Baenão, pela Série A; veja valores Equipes se enfrentam no próximo sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão 23.04.26 12h28