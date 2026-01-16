Gabriel Menino cita idolatria por Neymar no Santos e exalta clube: 'Sonho de jogar aqui'

Um misto de idolatria e paixão de infância marcaram a apresentação oficial do volante Gabriel Menino no Santos na tarde desta sexta-feira. Emprestado até o fim de 2026 pelo Atlético-MG, o meio-campista externou a sua relação com a equipe santista e festejou o fato de poder atuar e conviver com Neymar, atleta que sempre o inspirou no futebol.

"Peguei a época do Neymar e imitava tudo o que ele fazia. O cabelo, a chuteira, imitava de tudo que é jeito. Peguei essa paixão. Participei de carreata com o meu pai e soltava rojão na rua por causa do Santos", revelou Gabriel Menino que admitiu ser santista desde criança.

Na entrevista, ele disse que quando a possibilidade de vir para o Santos surgiu, o coração falou mais alto no momento de definir o futuro. "Quando tive a oportunidade de vir veio um monte de emoção porque sei o peso dessa camisa. Desde criança tenho o sonho de jogar no Santos", comentou.

Mesmo sem jogar, Neymar foi pauta na entrevista coletiva. Sobre a chance de dividir o gramado com o camisa 10, o reforço revelou a ansiedade. "É o melhor jogador que vi atuar. Não treinamos juntos ainda porque ele está no departamento médico, mas penso em comemorar gol, dar assistências e ganhar títulos com ele. Será muito especial", declarou.

Gabriel chega para concorrer com Willian Arão e João Schmidt no meio-campo. Ele vê uma disputa acirrada para ser titular, mas afirmou ter como objetivo ficar em definitivo na Vila Belmiro. "É o clube da minha família e pretendo continuar a carreira aqui. Quero fazer história e estou focado para vir em definitivo", disse o volante.