Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Gabriel Menino cita idolatria por Neymar no Santos e exalta clube: 'Sonho de jogar aqui'

Atleta disse que quando a possibilidade de vir para o Santos surgiu, o coração falou mais alto no momento de definir o futuro

Estadão Conteúdo
fonte

Gabriel Menino (Instagram @santosfc @raulbaretta_photo / Santos FC)

Um misto de idolatria e paixão de infância marcaram a apresentação oficial do volante Gabriel Menino no Santos na tarde desta sexta-feira. Emprestado até o fim de 2026 pelo Atlético-MG, o meio-campista externou a sua relação com a equipe santista e festejou o fato de poder atuar e conviver com Neymar, atleta que sempre o inspirou no futebol.

"Peguei a época do Neymar e imitava tudo o que ele fazia. O cabelo, a chuteira, imitava de tudo que é jeito. Peguei essa paixão. Participei de carreata com o meu pai e soltava rojão na rua por causa do Santos", revelou Gabriel Menino que admitiu ser santista desde criança.

Na entrevista, ele disse que quando a possibilidade de vir para o Santos surgiu, o coração falou mais alto no momento de definir o futuro. "Quando tive a oportunidade de vir veio um monte de emoção porque sei o peso dessa camisa. Desde criança tenho o sonho de jogar no Santos", comentou.

Mesmo sem jogar, Neymar foi pauta na entrevista coletiva. Sobre a chance de dividir o gramado com o camisa 10, o reforço revelou a ansiedade. "É o melhor jogador que vi atuar. Não treinamos juntos ainda porque ele está no departamento médico, mas penso em comemorar gol, dar assistências e ganhar títulos com ele. Será muito especial", declarou.

Gabriel chega para concorrer com Willian Arão e João Schmidt no meio-campo. Ele vê uma disputa acirrada para ser titular, mas afirmou ter como objetivo ficar em definitivo na Vila Belmiro. "É o clube da minha família e pretendo continuar a carreira aqui. Quero fazer história e estou focado para vir em definitivo", disse o volante.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Santos FC

Gabriel Menino

Neymar
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense

16.01.26 15h48

Futebol

Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia

Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão.

16.01.26 14h39

Futebol

Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico

Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha

16.01.26 14h06

FUTEBOL

Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul

Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A

16.01.26 12h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia

Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido.

16.01.26 11h58

Futebol

Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento

Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense.

16.01.26 12h40

Futebol

Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20

Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional.

16.01.26 10h51

Luto

Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá

Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha

16.01.26 8h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda