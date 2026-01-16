Gabriel Menino cita idolatria por Neymar no Santos e exalta clube: 'Sonho de jogar aqui' Atleta disse que quando a possibilidade de vir para o Santos surgiu, o coração falou mais alto no momento de definir o futuro Estadão Conteúdo 16.01.26 15h43 Gabriel Menino (Instagram @santosfc @raulbaretta_photo / Santos FC) Um misto de idolatria e paixão de infância marcaram a apresentação oficial do volante Gabriel Menino no Santos na tarde desta sexta-feira. Emprestado até o fim de 2026 pelo Atlético-MG, o meio-campista externou a sua relação com a equipe santista e festejou o fato de poder atuar e conviver com Neymar, atleta que sempre o inspirou no futebol. "Peguei a época do Neymar e imitava tudo o que ele fazia. O cabelo, a chuteira, imitava de tudo que é jeito. Peguei essa paixão. Participei de carreata com o meu pai e soltava rojão na rua por causa do Santos", revelou Gabriel Menino que admitiu ser santista desde criança. Na entrevista, ele disse que quando a possibilidade de vir para o Santos surgiu, o coração falou mais alto no momento de definir o futuro. "Quando tive a oportunidade de vir veio um monte de emoção porque sei o peso dessa camisa. Desde criança tenho o sonho de jogar no Santos", comentou. Mesmo sem jogar, Neymar foi pauta na entrevista coletiva. Sobre a chance de dividir o gramado com o camisa 10, o reforço revelou a ansiedade. "É o melhor jogador que vi atuar. Não treinamos juntos ainda porque ele está no departamento médico, mas penso em comemorar gol, dar assistências e ganhar títulos com ele. Será muito especial", declarou. Gabriel chega para concorrer com Willian Arão e João Schmidt no meio-campo. Ele vê uma disputa acirrada para ser titular, mas afirmou ter como objetivo ficar em definitivo na Vila Belmiro. "É o clube da minha família e pretendo continuar a carreira aqui. Quero fazer história e estou focado para vir em definitivo", disse o volante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Gabriel Menino Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 Futebol Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense. 16.01.26 12h40 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34