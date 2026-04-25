Gabriel Medina, Samuel Pupo e Italo Ferreira avançam às semifinais em Margaret River Quem também poderia representar o Brasil nas semifinais era o catarinense Yago Dora, que acabou eliminado pelo australiano George Pittar Estadão Conteúdo 25.04.26 9h32 (WSL) Três surfistas brasileiros avançaram às semifinais em Margaret River, a segunda etapa do Championship Tour 2026, na noite desta sexta-feira (24), na Austrália. Com uma vaga garantida na final, o Brasil terá o duelo de compatriotas entre Gabriel Medina e Samuel Pupo na próxima etapa. Já Ítalo Ferreira enfrentará o australiano George Pittar, que eliminou Yago Dora. O tricampeão mundial Gabriel Medina, que está retornando ao circuito após lesão em 2025, derrotou o italiano Crosby Colapinto. Em uma disputa bem movimentada, o surfista paulista superou o adversário por 15.87 a 11.83. Além disso, o brasileiro teve a melhor nota do confronto, conseguindo 8.20, sacramentando a vitória na Austrália. No outro embate, Samuel Pupo conseguiu bater Joel Vaughan após começar com duas ondas baixas. O surfista de São Sebastião esperou o momento certo e levou 6.50 após dropar em uma pequena parede. Pouco depois, conquistou 7.50 e somou 14.00 na pontuação total. O adversário conseguiu 13.06, com ondas de 5.33 e 7.73, e acabou eliminado. O outro brasileiro que saiu vencedor foi Ítalo Ferreira, campeão mundial em 2019. Na bateria que fechou as disputas de quartas de final, o potiguar superou o australiano Ethan Ewing. Em um confronto um pouco mais arrastado, Italo somou 12.00 e foi o suficiente para despachar o adversário, que fez apenas 8.33. Quem também poderia representar o Brasil nas semifinais era o catarinense Yago Dora, que acabou eliminado pelo australiano George Pittar. A disputa terminou com 13.07 do anfitrião contra 13.00 do brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Gabriel Medina Samuel Pupo Italo Ferreira Margaret River Surfe COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Com apoio da torcida no Baenão, Remo quer reagir na Série A contra o Cruzeiro Leão azulino busca encerrar jejum e aposta no fator casa diante de rival direto contra o Z-4 25.04.26 8h00 Futebol Pressionado, Paysandu enfrenta Itabaiana-BA fora de casa em busca de afirmação na Série C Papão tenta melhorar desempenho ofensivo e somar pontos para subir na tabela; duelo será neste sábado, em Sergipe 25.04.26 8h00 Paysandu Torcedora do Vila Nova grava reação no gol do Paysandu: 'Não acredito nisso'; vídeo Papão levou o tricampeonato da Copa Verde e classificou-se para a terceira fase da Copa do Brasil 20.11.22 16h43 lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58