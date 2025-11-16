Capa Jornal Amazônia
Gabriel Magalhães é cortado da seleção e Ancelotti mexe na defesa contra a Tunísia

O zagueiro sentiu dores no músculo adutor da coxa direita e caiu no gramado aos 17 minutos do segundo tempo da partida contra Senegal

Estadão Conteúdo
fonte

Após a vitória sobre Senegal, o comandante italiano indicou que deverá manter a base da equipe, com poucas mudanças (@rafaelribeirorio / CBF)

Titular no miolo de zaga da seleção brasileira na vitória por 2 a 0 sobre Senegal, no sábado, em Londres, Gabriel Magalhães foi cortado da delegação neste domingo e não estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o amistoso com a Tunísia, na terça-feira, às 16h30 (horário de Brasília), em Lille, na França.

"O jogador Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi reavaliado neste domingo e fez exames de imagem que constataram lesão muscular na coxa direita. Assim, o atleta não seguirá com a delegação para a partida diante da Tunísia, em Lille. Não será convocado outro jogador para substitui-lo", comunicou a CBF, em nota.

O zagueiro sentiu dores no músculo adutor da coxa direita e caiu no gramado aos 17 minutos do segundo tempo da partida contra a seleção africana, no Emirates Stadium, antes de ser substituído pelo lateral Wesley. Sem o capitão do Arsenal, Ancelotti conta com Fabrício Bruno para atuar ao lado de Marquinho. Éder Militão e Danilo, que também jogam na lateral direita, são outros candidatos ao posto.

Em preparação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil viajaria na tarde deste domingo para a França, onde disputará o último jogo da temporada. Pela manhã, os atletas que atuaram mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo no centro de treinamentos do Arsenal, enquanto os reservas realizaram um trabalho físico mais intenso.

Após a vitória sobre Senegal, o comandante italiano indicou que deverá manter a base da equipe, com poucas mudanças, diferentemente da última Data Fifa, quando promoveu oito mudanças na derrota para o Japão em relação ao time que havia goleado a Coreia do Sul. A seleção brasileira volta a treinar nesta segunda-feira, já em território francês, quando os 11 iniciais serão definidos.

