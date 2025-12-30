Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Gabriel Jesus volta a marcar após quase um ano em goleada do Arsenal na Premier League

Estadão Conteúdo

O Arsenal goleou o Aston Villa por 4 a 1 nesta segunda-feira, 30, no Emirates Stadium, em Londres, em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os destaques do time londrino foram os brasileiros Gabriel Magalhães, que anotou o primeiro gol do jogo, e Gabriel Jesus, que fechou a conta.

Em duelo direto na parte de cima da tabela, as equipes estavam separadas por apenas três pontos. O time da casa queria terminar o primeiro turno na liderança, enquanto os visitantes buscavam igualar a pontuação.

No primeiro tempo, nos minutos iniciais do jogo, Gyokeres e Watkins tiveram as melhores chances para inaugurar o marcador. No entanto, ambos desperdiçaram as oportunidades e os times foram para o intervalo com o placar zerado.

Logo no início da etapa final, aos 2 minutos, o brasileiro Gabriel Magalhães aproveitou cobrança de escanteio, dividiu com Dibu Martínez no alto e usou a cabeça para abrir o placar para o Arsenal. Aos 7 minutos, em contra-ataque, Zubimendi recebeu de Odegaard, bateu na saída do goleiro adversário e ampliou para os donos da casa.

Minutos mais tarde, aos 23, Trossard acertou um belo chute de fora da área e aumentou a vantagem do Arsenal. Na sequência, aos 32, o brasileiro Gabriel Jesus saiu do banco de reservas e precisou de apenas 55 segundos em campo para marcar um belo gol e sacramentar a goleada. Nos acréscimos, ainda houve tempo para Watkins marcar o gol de honra do Aston Villa.

Com o resultado, o Arsenal segue na liderança de forma isolada, com 45 pontos, e confirmou o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Inglês. Já o Aston Villa estacionou nos 39 pontos e continua na terceira posição.

Na sequência da Premier League, o Aston Villa enfrenta o Nottingham Forest no próximo sábado, 3, às 9h30 (horário de Brasília), no Villa Park, em casa. Já o Arsenal enfrenta o Bournemouth, no mesmo dia, às 14h30 (horário de Brasília), fora de casa.

Confira os jogos desta terça-feira do Campeonato Inglês

Burnley 1 x 3 Newcastle Chelsea 2 x 2 Bournemouth Nottingham 0 x 2 Everton West Ham 2 x 2 Brighton Arsenal 4 x 1 Aston Villa Manchester United 1 x 1 Wolverhampton

Esportes
.
