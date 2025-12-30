Gabriel Jesus volta a marcar após quase um ano em goleada do Arsenal na Premier League Estadão Conteúdo 30.12.25 19h42 O Arsenal goleou o Aston Villa por 4 a 1 nesta segunda-feira, 30, no Emirates Stadium, em Londres, em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os destaques do time londrino foram os brasileiros Gabriel Magalhães, que anotou o primeiro gol do jogo, e Gabriel Jesus, que fechou a conta. Em duelo direto na parte de cima da tabela, as equipes estavam separadas por apenas três pontos. O time da casa queria terminar o primeiro turno na liderança, enquanto os visitantes buscavam igualar a pontuação. No primeiro tempo, nos minutos iniciais do jogo, Gyokeres e Watkins tiveram as melhores chances para inaugurar o marcador. No entanto, ambos desperdiçaram as oportunidades e os times foram para o intervalo com o placar zerado. Logo no início da etapa final, aos 2 minutos, o brasileiro Gabriel Magalhães aproveitou cobrança de escanteio, dividiu com Dibu Martínez no alto e usou a cabeça para abrir o placar para o Arsenal. Aos 7 minutos, em contra-ataque, Zubimendi recebeu de Odegaard, bateu na saída do goleiro adversário e ampliou para os donos da casa. Minutos mais tarde, aos 23, Trossard acertou um belo chute de fora da área e aumentou a vantagem do Arsenal. Na sequência, aos 32, o brasileiro Gabriel Jesus saiu do banco de reservas e precisou de apenas 55 segundos em campo para marcar um belo gol e sacramentar a goleada. Nos acréscimos, ainda houve tempo para Watkins marcar o gol de honra do Aston Villa. Com o resultado, o Arsenal segue na liderança de forma isolada, com 45 pontos, e confirmou o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Inglês. Já o Aston Villa estacionou nos 39 pontos e continua na terceira posição. Na sequência da Premier League, o Aston Villa enfrenta o Nottingham Forest no próximo sábado, 3, às 9h30 (horário de Brasília), no Villa Park, em casa. Já o Arsenal enfrenta o Bournemouth, no mesmo dia, às 14h30 (horário de Brasília), fora de casa. Confira os jogos desta terça-feira do Campeonato Inglês Burnley 1 x 3 Newcastle Chelsea 2 x 2 Bournemouth Nottingham 0 x 2 Everton West Ham 2 x 2 Brighton Arsenal 4 x 1 Aston Villa Manchester United 1 x 1 Wolverhampton Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Arsenal Gabriel Jesus COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50