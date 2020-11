Gabriel Jesus supera Adriano e Ronaldo no ranking de artilheiros brasileiros na Champions

A terça-feira de Champions League foi favorável aos brasileiros. Em oito jogos realizados, três jogadores nascidos no Brasil deixaram suas marcas: Rodrygo, autor do gol da vitória do Real Madrid sobre a Inter de Milão, Antony, que abriu o placar no triunfo do Ajax por 2 a 1 contra o Midtjylland, e Gabriel Jesus, que saiu do banco para anotar um dos tentos no 3 a 0 do Manchester City em cima do Olympiacos, da Grécia.

Jesus, que está na Inglaterra desde 2017, alcançou a marca de 15 gols em Liga dos Campeões com apenas 24 partidas disputadas. Na maioria delas, atuando menos de 90 minutos - são 1604 minutos em campo no total.

No ranking de artilheiros brasileiro na Champions, Gabriel agora deixa pra trás nomes como Adriano e Ronaldo, antigos donos da camisa 9 da Seleção Brasileira. Tanto o Imperador quanto o Fenômeno estufaram as redes 14 vezes na competição, mesmo com ambos atuando em mais jogos do que o ex-palmeirense.

BRASILEIROS COM MAIS GOLS N HISTÓRIA DA CHAMPIONS- Fonte: O Gol

1º - Neymar - 35 gols em 62 jogos 2º - Kaká - 30 gols em 86 jogos 3º - Rivaldo - 27 gols em 73 jogos 4º - Jardel - 25 gols em 46 jogos 5º - Mazzola - 24 gols em 28 jogos 6º - Élber - 24 gols em 69 jogos 7º - Luiz Adriano - 21 gols em 47 jogos 8º - Ronaldinho Gaúcho - 18 gols em 47 jogosJuninho Pernambucano - 18 gols em 58 jogos10º - Hulk - 17 gols em 50 jogosWillian - 17 gols em 71 jogos12º - Romário - 16 gols em 26 jogos13º - Gabriel Jesus - 15 gols em 24 jogosFirmino - 15 gols em 36 jogos Roberto Carlos - 15 gols em 120 jogos16º - Adriano - 14 gols em 27 jogosRonaldo - 14 gols em 40 jogos