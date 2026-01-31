Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Gabriel Jesus marca, Arsenal goleia o Leeds e encerra jejum; Rayan estreia no Bournemouth

Estadão Conteúdo

O Arsenal encerrou neste sábado uma incômoda série de três jogos sem vencer na Premier League e voltou a abrir boa vantagem na liderança da competição ao bater o ameaçado Leeds United por 4 a 0, em um abarrotado estádio Elland Road, em Leeds. Madueke, que substituiu Saka de última hora, após atacante sentir dores no pé durante o aquecimento, foi o destaque da partida, enquanto Martinelli deu o passe para o terceiro gol e Gabriel Jesus fechou o placar.

Com o resultado, a equipe do técnico Mikel Arteta chegou a 53 pontos e lidera com sete de vantagem sobre seus concorrentes mais próximos, o Manchester City e o Aston Villa. O time de Pep Guardiola visita o Tottenham, em Londres, às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo, enquanto o Aston Villa recebe o Brentford um pouco mais cedo, às 11h, em Birmingham.

Em busca da reação, após empatar com Liverpool e Nottingham Forest, além de perder em casa para o Manchester United, o líder do campeonato foi surpreendido pela defesa compacta armada pelo treinador Daniel Farke e pela postura ofensiva dos anfitriões no início da partida - Ampadu deu um susto no goleiro David Raya em chute que saiu próximo ao travessão.

Aos poucos, o Arsenal cresceu no jogo e contou com as bolas paradas de Madueke na direita para ir para o intervalo com boa vantagem de 2 a 0. Aos 26 minutos, após iniciar a jogada com escanteio, o ponta inglês cruzou na cabeça de Zubimendi, na primeira trave, para o time visitante inaugurar o placar. Aos 37, o camisa 20 cobrou escanteio fechado e Darlow - que barrou Lucas Perri na meta do Leeds - se atrapalhou com os defensores e socou a bola contra a própria meta.

Disposto a manter a sequência positiva que o tirou da zona de rebaixamento - vinha de uma derrota nos dez jogos anteriores -, o Leeds voltou agressivo no início da etapa complementar. Com seu time pressionado, Arteta acionou Odegaard e Gabriel Martinelli a fim de decidir a partida nos contragolpes. Foi justamente dos pés do brasileiro que saiu o cruzamento para Gyökeres, aos 23 minutos, desviar para marcar o terceiro dos visitantes.

Gabriel Jesus entrou em campo na reta final da partida, com o triunfo definido e sob forte chuva, mas também conseguiu deixar sua marca. Após exigir boa defesa de Darlow em cabeceio à queima-roupa, o ex-palmeirense driblou seu marcador depois de receber o passe de Odegaard e tocou no canto para fechar o placar.

RAYAN ESTREIA COM ASSISTÊNCIA EM VITÓRIA DO BOURNEMOUTH Recém-contratado pelo Bournemouth, o atacante Rayan mostrou seu cartão de visitas logo na estreia pelo novo clube. O jovem de 19 anos entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo e deu o passe para Scott fechar o triunfo por 2 a 0 sobre o lanterna Wolverhampton.

Revelado pelo Vasco, Rayan assinou contrato com o Bournemouth até 2031 e jogará ao lado do conterrâneo Evanilson. Kroupi havia inaugurado o placar no primeiro tempo para os visitantes, que chegaram a 33 pontos, ocupando o meio da tabela. Já o Wolverhampton, que teve João Gomes e André de titulares e Arias nos minutos finais, permanece com apenas oito pontos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Arsenal

Leeds

Gabriel Jesus

Martinelli

Rayan
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro

30.01.26 16h17

MMA Sport Club

Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão

30.01.26 12h13

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

Carlos Ferreira

Molho de pimenta na rivalidade

30.01.26 10h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

31.01.26 7h00

FUTEBOL

Mãe e filha paraenses dividem treinos, dificuldades e o sonho de crescer no MMA em São Paulo

Atletas vivem em São Paulo e buscam sonham no MMA

31.01.26 9h00

Campeonato Inglês

Leeds x Arsenal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League

Leeds e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

31.01.26 11h00

Campeonato Inglês

Brighton x Everton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League

Brighton e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

31.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda