Gabriel Bortoleto critica Kimi Antonelli após batida em Mônaco: 'Ego dele subiu'

Gabriel Bortoleto deixou seu primeiro GP de Mônaco na Fórmula 1, neste domingo, com um sentimento de dever cumprido pela 14ª posição - igualando sua melhor colocação na categoria - e irritação com o italiano Kimi Antonelli. Para o brasileiro, o piloto da Mercedes provocou a batida de sua Sauber no guard rail ainda na primeira volta, o que comprometeu sua prova.

Após largar em 16º, Bortoleto tentou ultrapassar Antonelli, que vinha à sua frente, por fora na curva. Na sequência, o italiano, que vinha por dentro, abriu na curva seguinte e "fechou" o brasileiro, que não tinha para onde ir e acabou batendo no muro para evitar a colisão com a Mercedes, o que o obrigou a volta para os boxes para trocar a asa dianteira e voltar na última posição.

"O que aconteceu ali no começo, infelizmente, não foi ideal. Uma pena. Eu passei o Antonelli por fora na (curva) 6. Eu acho que o ego dele subiu muito naquele momento, porque ele levou um 'passão' naquele carro que ele tem (Mercedes) e decidiu se jogar na (curva) 8", explicou Bortoleto em entrevista ao UOL Esporte.

"A gente sabe que não tem espaço para dois carros ali. Acabou que eu não tinha espaço para sair para nenhum lado, acabei indo reto na parede, dei ré e perdi já 25 segundos, quebrei a asa da frente. E, foi assim, mais ou menos, que a nossa corrida acabou", lamentou o brasileiro, que fez uma prova de recuperação para terminar em 14º.

"É frustrante porque senti que, sem o incidente, poderíamos ter tentado jogar o jogo de equipe também e talvez conseguir alguns ganhos", comentou Bortoleto, que, assim como os demais pilotos, também criticou a nova regra de duas paradas obrigatórias na etapa de Monte Carlo.

"As corridas frequentemente são bastante monótonas porque as ultrapassagens são muito difíceis. Hoje não foi diferente, apesar da categoria ter tentado algo novo com os regulamentos de pneus. Não deu muito certo, e os jogos de equipe que surgiram tornaram a corrida lenta, com todos correndo quatro ou cinco segundos fora do seu ritmo real, sem degradação dos pneus e ultrapassagens impossíveis", analisou o piloto, que agora tentará buscar seus primeiros pontos no GP da Espanha, no próximo domingo.

"Continuaremos trabalhando duro no carro e em sua configuração e, com sorte, isso nos ajudará a melhorar nossas posições na classificação e na corrida. Estar consistentemente no Q2 ou ocasionalmente brigar pelo Q3 nos permitiria estar mais perto da briga pelos pontos", falou Bortoleto.