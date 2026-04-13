Gabriel Bontempo renova com o Santos até o fim de 2030: 'Espero retribuir dentro de campo' Estadão Conteúdo 13.04.26 20h06 Para muitos torcedores do Santos, o talentoso e multifuncional meio-campista Gabriel Bontempo tem de ser titular da equipe. O jovem menino da Vila de 21 anos, porém, quer a´penas "ajudar dentro de campo" e não tem pressa. Mas, o clube reconheceu toda sua contribuição nesta ainda curta trajetória de profissional e anunciou nesta segunda=feira a renovação de contrato pelas próximas quatro temporadas. "Menino da Vila, Gabriel Bontempo acertou a renovação de contrato com o Santos Futebol Clube até 31 de dezembro de 2030. Valorizando mais uma revelação das categorias de base, o Peixe assinou nesta segunda-feira (13) a ampliação do vínculo com o jovem de 21 anos", oficializou o clube. O acordo anterior da joia santista era válido até o fim de 2028 e Bontempo ganhou uma compensação salarial. Polivalente, o segundo volante é um jogador de bom passe, arrancadas e facilidade em chegar à frente e anotar gols. E tratado com carinho e na expectativa de belo futuro. "Muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Jogar como profissional do Santos sempre foi um sonho. E agora, mais de um ano após minha estreia, renovar esse contrato é um motivo de muita alegria", comemorou o garoto. "Só tenho que agradecer ao Peixão por tudo que me proporciona, e agora espero retribuir essa confiança dentro de campo", afirmou Mineiro de Uberaba, Gabriel Bontempo está no clube desde 2016, foi destaque por todas as divisões de acesso e faz sua segunda temporada no profissional do Santos. Em 53 apresentações na equipe, foram quatro gols anotados e três assistências. Com Cuca, Bontempo já começou como titular, mas o treinador vem alternando bastante a formação com tantas opções no meio-campo: Oliva, Zé Rafael, Willian Arão, João Schmidt, Gabriel Menino e Gustavo Henrique são os concorrentes do Menino da Vila na luta por apenas duas vagas entre os titulares. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Gabriel Bontempo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 futebol Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense 13.04.26 12h06 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 14h00 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31