Gabi Zanotti marca, Corinthians vence Gotham FC e está na final do Mundial de Clubes feminino Estadão Conteúdo 28.01.26 11h58 O Corinthians está na final do Mundial de Clubes feminino. Em um jogo dramático, realizado nesta quarta-feira, no estádio Brentford, em Londres, brilhou a estrela de Gabi Zanotti que, com um chute rasteiro, no final do segundo tempo, definiu a vitória de 1 a 0 sobre o Gotham FC, pela semifinal do torneio. O triunfo garantiu o time brasileiro na decisão. Atuais campeãs da Libertadores da América feminina, as Brabas superaram o vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf e agora esperam o resultado da outra semifinal, que acontece ainda nesta quarta-feira. O Arsenal, da Inglaterra, encara o ASFAR, do Marrocos, pelo direito de garantir um lugar na decisão desta competição que está sendo organizada pela Fifa. O jogo do título está marcado para o próximo domingo e vai ser realizado no Emirates Stadium. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio nesses primeiros 45 minutos de duelo. Com mais passe de bola, o Gotham teve o controle do confronto, mas o time brasileiro protagonizou as melhores chance nesta etapa inicial. Aos 23 minutos, Andressa Alves recebeu a bola de Zanotti, fez a finalização de pé esquerdo já dentro da área, mas a defensora Jess Carter conseguiu interceptar o chute em uma chance clara de gol. Na volta do intervalo, o Gotham voltou mais ligado e criou duas boas chances de gol antes dos dez minutos. Na melhor oportunidade, Purce fez jogada pela direita e cruzou. Stengel desviou de raspão na pequena área e a bola raspou a trave corintiana. Em um lance despretensioso, no entanto, o Corinthians quase abriu o placar com um golaço. Duda Sampaio recuperou uma bola na intermediária, percebeu a goleira adiantada e quase fez um gol do meio de campo, aos 22 da etapa final. O jogo ganhou contornos dramáticos com o Gotham pressionando e criando seguidas chances de abrir o placar. As Brabas se garantiram na base da raça e contaram com o brilho Gabi Zanotti no fim. Aos 37 minutos, a camisa 10 recebeu um cruzamento de Tamires da esquerda e fez o domínio. Antes da chegada da marcação, ela bateu de perna esquerda, a bola foi no cantinho e decretou a vitória corintiana de 1 a 0 e a vaga na final do Mundial de Clubes feminino. Com o vice-campeonato já assegurado, o time brasileiro tem garantido R$ 5,29 milhões de premiação. Em caso de título, o time paulista leva para casa o montante de R$ 12,17 milhões.