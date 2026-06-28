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Gabi sente desconforto na lombar e não joga 3ª etapa da Liga das Nações feminina de vôlei

A jogadora vai seguir tratamento no Brasil, além de atividades fisioterapêuticas e de preparação física

Estadão Conteúdo
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Gabi sente desconforto na lombar e não joga 3ª etapa da Liga das Nações feminina de vôlei. (Divulgação)

Ponteira e capitã da seleção brasileira feminina de vôlei, Gabi não vai participar da terceira etapa da Liga das Nações, que acontece a partir do dia 8 de julho em Osaka, no Japão. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou neste domingo que Gabi apresenta um quadro de desconforto na região lombar e que a comissão técnica da seleção decidiu poupá-la.

"A Gabi permanece com um desconforto na região lombar e a decisão da comissão técnica nesse momento é para preservá-la", afirmou Júlio Nardelli, médico da seleção brasileira feminina. "O quadro que a Gabi apresenta hoje não tem relação com a lesão na costela que ela teve na temporada de clubes."

A jogadora, que passou por exames de imagem após retornar da Turquia, onde o Brasil disputou a segunda semana da Liga das Nações e venceu França, Bélgica e China e perdeu da Alemanha, vai seguir tratamento no Brasil, além de atividades fisioterapêuticas e de preparação física. Gabi será avaliada ao final dos jogos no Japão.

A ponteira/oposta Maiara Basso foi convocada pelo técnico José Roberto Guimarães e já está treinando com a seleção brasileira em Barueri (SP). Em Osaka, o Brasil enfrenta as donas da casa, no dia 8, e na sequência a partir do dia 10 Polônia, Tailândia e EUA. O Brasil é o vice-líder da Liga das Nações, com 7 vitórias em 8 partidas, atrás apenas das norte-americanas.

A fase final da Liga das Nações feminina acontece de 22 a 26 de julho em Macau, na China. As oito melhores seleções da primeira fase, além da equipe anfitriã, disputam o título. O Brasil nunca foi campeão da competição, disputada desde 2018, e foi derrotada na final em quatro oportunidades (2019, 2021, 2022 e 2025).

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