Gabi sente desconforto na lombar e não joga 3ª etapa da Liga das Nações feminina de vôlei A jogadora vai seguir tratamento no Brasil, além de atividades fisioterapêuticas e de preparação física Estadão Conteúdo 28.06.26 16h32 Gabi sente desconforto na lombar e não joga 3ª etapa da Liga das Nações feminina de vôlei. (Divulgação) Ponteira e capitã da seleção brasileira feminina de vôlei, Gabi não vai participar da terceira etapa da Liga das Nações, que acontece a partir do dia 8 de julho em Osaka, no Japão. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou neste domingo que Gabi apresenta um quadro de desconforto na região lombar e que a comissão técnica da seleção decidiu poupá-la. "A Gabi permanece com um desconforto na região lombar e a decisão da comissão técnica nesse momento é para preservá-la", afirmou Júlio Nardelli, médico da seleção brasileira feminina. "O quadro que a Gabi apresenta hoje não tem relação com a lesão na costela que ela teve na temporada de clubes." A jogadora, que passou por exames de imagem após retornar da Turquia, onde o Brasil disputou a segunda semana da Liga das Nações e venceu França, Bélgica e China e perdeu da Alemanha, vai seguir tratamento no Brasil, além de atividades fisioterapêuticas e de preparação física. Gabi será avaliada ao final dos jogos no Japão. A ponteira/oposta Maiara Basso foi convocada pelo técnico José Roberto Guimarães e já está treinando com a seleção brasileira em Barueri (SP). Em Osaka, o Brasil enfrenta as donas da casa, no dia 8, e na sequência a partir do dia 10 Polônia, Tailândia e EUA. O Brasil é o vice-líder da Liga das Nações, com 7 vitórias em 8 partidas, atrás apenas das norte-americanas. A fase final da Liga das Nações feminina acontece de 22 a 26 de julho em Macau, na China. As oito melhores seleções da primeira fase, além da equipe anfitriã, disputam o título. O Brasil nunca foi campeão da competição, disputada desde 2018, e foi derrotada na final em quatro oportunidades (2019, 2021, 2022 e 2025). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Liga das Nações Gabi lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com ex-Remo e Paysandu no time, Urumajó vence o Izabelense e é campeão da Segundinha Equipe de Augusto Corrêa (PA) é a caçula do Parazão 2027 28.06.26 18h39 Futebol O poder da liderança e do extracampo! 28.06.26 16h22 Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 COPA 2026 Colombianos acreditam em vitória da seleção contra Portugal Encontro será às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (27), valendo a liderança do Grupo K 27.06.26 15h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 FUTEBOL Série C: Torcida do Santa Cruz faz a festa na Curuzu e canta música da Joelma; assista Torcedores da Cobra Coral comemoraram bastante o triunfo diante do Paysandu, dentro da Curuzu 28.06.26 17h09 COPA DO MUNDO Brasileiros nos EUA equilibram rotina de trabalho com a paixão pela Seleção na Copa do Mundo Imigrantes e turistas do Pará compartilham histórias de adaptação na terra do "soccer", os contrastes culturais do Texas e o planejamento familiar para acompanhar a Seleção Brasileira 27.06.26 12h40 Futebol Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. 27.06.26 19h46