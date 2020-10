O jovem zagueiro Derlan, de 24 anos, acertou com a Chapecoense-SC até dezembro de 2021. O jogador é carioca e está na Chape desde o início deste ano, com passagens por vários clubes, Derlan atuou com a camisa do Papão em 2018, quando acertou com o Papão por empréstimo, vindo do Fluminense-RJ, mas fez apenas cinco partidas com a camisa alviceleste.