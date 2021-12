Zagueiro ex-Paysandu é contratado pelo CRB-AL

O CRB anunciou duas contratações e uma renovação para a temporada 2022. Uma delas é conhecida dos paraenses. Trata-se do zagueiro Gilvan, que atuou no Paysandu entre 2016 e 2017. O jogador de 32 anos estava no Botafogo e fez parte da campanha que garantiu o acesso à Série A e o título da Série B. No total, foram 35 partidas e dois gols no Glorioso. Agora, vai jogar no Galo de Alagoas em 2022.

A outra contratação foi do atacante Maycon Douglas, de 25 anos, que atuou em 2021 no Bahia em 25 partidas e passou também pelo ABC, totalizando 39 partidas, 6 gols marcados.

A renovação foi com o meia Dudu, 23 anos. Neste ano, ele participou de 23 jogos.