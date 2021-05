Zagueiro destaque da Tuna no Parazão, disputa a Série D por time do Amazonas

Aos poucos o elenco da Tuna Luso de 2021 vai se desfazendo, deixando apenas lembrança ao torcedor que vibrou e torceu pelo sucesso da equipe cruz-maltina

O zagueiro Renan Almeida assinou contrato com o Penarol-AM para disputa da Série D pelo clube baré.

O defensor de 24 anos foi vice-campeão paraense vai se juntar a Railson, ex-Independente.

O time se planeja para a Série D. O Leão da Velha Serpa está no grupo A do torneio, ao lado de Atlético-AC, Castanhal-PA, Fast-AM, Galvez-AC, São Raimundo-RR, Ypiranga-AP e Santana-AP ou GAS-RR.

A estreia deve acontecer no dia 5 de junho diante do GAS-RR ou do Santana-AP, fora de casa.

As equipes de Roraima e Amapá estão decidindo a vaga. No primeiro jogo o GAS venceu por 2 a 1 em Macapá e no domingo (30) joga no seu estádio com a vantagem do empate.

Robson Melo

A equipe segue sob comando do técnico interino Carlos Tozzi, mas fontes dizem que Robson Melo, ex-Tuna, está negociando sua ida para o clube de Itacoatiara.

O presidente Lúcio Barros disse que a contraproposta do técnico agradou a diretoria do clube amazonense.

Procurado, o técnico comentou estar em negociação, nada ainda definido.