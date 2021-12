Zagueiro Anderson Conceição rescinde com o Cuiabá e deve ser anunciado pelo Vasco

O Vasco está próximo de anunciar o seu quinto reforço para a temporada 2022. Trata-se do zagueiro Anderson Conceição, de 32 anos, que rescindiu com o Cuiabá e deve chegar à equipe de São Januário para um setor que foi o calcanhar de Aquiles neste ano na disputa da Série B.

O defensor tinha mais um ano de contrato com o clube do Mato Grosso, mas disputou apenas três partidas como titular na última edição do Campeonato Brasileiro. O jornalista Willian Reis, do site "A Bola da Vez/MT", fez, recentemente, uma análise ao LANCE! sobre o zagueiro.

Anderson Conceição é um jogador experientes e já defendeu as cores de diversos clube no futebol brasileiro e em quatro países diferentes (Catar, Espanha, Portugal e Estados Unidos). Pelo Cuiabá, ele atuou em três temporadas consecutivas.

Com um desempenho frustrante, o Vasco teve a segunda pior defesa deste Série B ao sofrer 52 gols. Com isso, Ernando e Walber já deixaram o clube de maneira oficial. A tendência é que Leandro Castan não permaneça para o próximo ano, e Ricardo Graça está bem perto de oficializar a sua saída para o Júbilo Iwata, do Japão.