Ypiranga x Monsoon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/02) pelo Campeonato Gaúcho

Ypiranga x Monsoon disputam hoje, segunda-feira (24/02), a volta pela semifinal do Troféu Farroupilha do Campeonato Gaúcho. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ypiranga x Monsoon ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal GZH, no Youtube, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Ypiranga foi o 3° colocado do Grupo B com 3 vitórias, 3 empátes, 2 derrotas, 6 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Monsoon ficou em 3° lugar no Grupo C e acumulou 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 7 gols marcados e 14 gols sofridos.

A partida de ida entre Ypiranga e Monsoon terminou em empate de 1 a 1.

Ypiranga x Monsoon: prováveis escalações

Ypiranga: Edson; Vitor Marinho (Rian), Franklin, Heitor e Roca; João Paulo, Lucas Ramos e Jean Pyerre; Roger, Felipe Marques (Valber Júnior) e Galego. Técnico: Matheus Costa.

Monsoon: Max; Tony Júnior, João Garcia, Marcos Arthur e Cássio; Jhonata, Carlos Maia, Montefiori e Jarro; Leandro (Cris Magno) e Léo Bahia. Técnico: Guilherme Weisheimer.

FICHA TÉCNICA

Ypiranga x Monsoon

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2025, 19h