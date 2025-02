Porto x Vitória SC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/02) pela Liga Portugal

Porto x Vitória de Guimarães disputam hoje, segunda-feira (24/02), a 23° rodada da Liga Portugal. O jogo começa às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Porto x Vitória SC ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Porto é o 4° colocado da Liga Portugal e acumula 14 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 46 gols marcados e 18 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já Vitória SC ocupa a 8° posição com 7 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 30 gols marcados e 25 gols sofridos. O time também registrou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Porto x Vitória SC: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Zé Pedro, Otávio e Tiago Djaló; Pepê, Eustaquio, Varela e Francisco Moura; Rodrigo Mora, Fábio Vieira e Samu. Técnico: Martin Anselmi.

Vitória de Guimarães: Bruno Varela; Maga, Filipe Relvas, Borevkovic e João Mendes; Tiago Silva, Tomás Händel e Samu; Nuno Santos, Arcanjo e Jesús Ramírez. Técnico: Luis Freire.

FICHA TÉCNICA

Porto x Vitória de Guimarães

Campeonato Português

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2025, 17h15