Ypiranga x Ferroviáro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (17/07) pelo Brasileirão

Ypiranga-RS x Ferroviário se enfrentam hoje, quarta-feira (17/07), pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ypiranga-RS x Ferroviário ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e TV Zapping, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Ypiranga-RS acumula 16 pontos, 5 vitórias, 1 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 6 gols sofridos no Brasileirão. O clube vem de uma derrota fora de casa por 2 a 0 e de uma eliminação na Copa do Brasil. Apesar disso, o Azulino briga para se manter na zona de classificação do campeonato. Atualmente, o clube ocupa a 9ª colocação na tabela de classificação.

Já o Ferroviário soma 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 11 gols marcados e 24 gols sofridos. O Tubarão está na zona de rebaixamento da Série C e vem de duas derrotas consecutivas. Atualmente, o clube está em 17º lugar na tabela.

Ypiranga-RS x Ferroviário : prováveis escalações

Ypiranga-RS: Alexander; Jhonatan Ribeiro, Fernando, Windson e William Gomes; Anderson Uchôa, Caio Mello e Alisson Taddei; Mateus Anderson, Lucas Marques e Edson Cariús. Técnico: Thiago Carvalho.

Ferroviário:Geaze (Douglas Dias); Igor Dutra, Naldo, Bruno Reis e Ernandes; Robson, Wilker e Marciel; Marcelinho, Gabryel e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

FICHA TÉCNICA

Ypiranga-RS x Ferroviário

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: no Estádio Colosso da Lagoa.

Data/Horário: 17 de julho de 2024, 20h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)