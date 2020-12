Yamada Clube conquista torneio de futebol máster Ubiratan Silva ‘Bira’ Espirito Santo

O Remo Base dos 80/90 preparou o terreno, se arrumou com tudo para festejar o título de campeão Copa de Futebol Máster ‘Ubiratan Silva ‘Bira’ do Espirito, mas quem levou a taça foi o Yamada Clube que venceu o jogo por 3 a 1 nas cobranças de ´penalidades após o empate de 1 a 1 no tempo normal

A decisão do torneio, em homenagem a um dos maiores artilheiros do Campeonato Paraense, aconteceu no estádio Evandro Almeida [Baenão] com presença de um público limitado por conta da covid-19

O Remo Base com Ageu Sabiá, Edil Bradock, Silvio Amorro, Alexandre, Dema foi dono do jogo. Perdeu muitos gols.

O Yamada contando com Ney Sorvetão, Bebeto, Edmilson Rambo, Lua, Domingos, Darico aguentou a pressão o tempo todo. Ney Sorvetão, Bebeto e Edmilson Rambo, revelados pelo Yamada depois jogaram e foram campeões pelo Clube do Remo.

O Remo fez 1 a 0 com Ageu numa jogada de arrancada. No segundo tempo o Yamada empatou com Domingos, após cruzamento de Bebeto.

Jorginho de Castro, da Grupo Máster, organizador do torneio fez entrega do troféu aos campeões.

Castro disse que o grupo pretende promover na temporada de 2021 outros eventos. “O grupo está crescendo com adesão de ex-jogadores e vamos organizar novos torneios”, comentou.

Do torneio participaram Remo Base 80/90, Tuna Luso, Paysandu, Yamada Clube, CVI [Clube de Veteranos Imperador] e Triunfo, de Castanhal.