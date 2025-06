Wydad AC x Al Ain: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/06) pelo Mundial de Clubes

Wydad x Al Ain disputam hoje, quinta-feira (26/06), a 3° rodada do Mundial de Clubes. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Califórnia, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Wydad AC x Al Ain ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Mundial de Clubes, Wydad passou por derrotas de 2 a 0 para o Manchester City e de 4 a 1 para o Juventus.

Já Al Ain registrou uma derrota de 5 a 0 para o Juventus e outra de 6 a 0 para o Manchester City.

Wydad AC x Al Ain: prováveis escalações

Wydad: Benabid; Moufi, Meijers, Boutouil, Ferreira e Moufid; Amrabat, Malsa, El Moubarik e Lorch; Mailula. Técnico: Amine Benhachem.

Al Ain: Rui Patricio; Autonne, Park e Rabia; Traore, Nader, Palacios e Chadli; Kaku; Laba e Rahimi. Técnico: Vladimir Ivic.

FICHA TÉCNICA

Wydad Casablanca x Al Ain

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Califórnia, EUA

Data/Horário: 26 de junho de 2025, 16h