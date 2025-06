Juventus x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/06) pelo Mundial de Clubes

Juventus x Manchester City disputam hoje, quinta-feira (26/06), a 3° rodada do Mundial de Clubes. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventus x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, Globoplay, GE, SporTV, DAZN e CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Mundial de Clubes, o Juventus goleou Al Ain por 5 a 0 e venceu o Wydad AC por 4 a 1.

Já o Manchester City passou por vitórias de 2 a 0 contra o Wydad Casablanca e de 6 a 0 sobre Al Ain.

Juventus x City: prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Savona e Kelly; Alberto Costa, McKennie, Khéphren Thuram e Cambiaso; Francisco Conceição, Yildiz e Kolo Muani. Técnico: Igor Tudor.

Manchester: Ederson; Khusanov, Rúben Dias, Manuel Akanji e Josko Gvardiol; Bernardo Silva, Nico González, Rayan Cherki, Gundogan e Phil Foden; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Juventus x Manchester City

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Camping World Stadium, em Orlando, Flórida, EUA

Data/Horário: 26 de junho de 2025, 16h