Wanderers x Cerro Largo: onde assistir e o horário do jogo de hoje (14/02) pelo Campeonato Uruguaio

As equipes Montevideo Wanderers x Cerro Largo entraram em campo às 19h15 desta segunda-feira (14/02) para disputar a apertura do Campeonato Uruguaio. O jogo ocorre no Estádio Parque Alfredo Victor Viera, em Montevidéu, Uruguai. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Montevideo Wanderers x Cerro Largo?

A partida Montevideo Wanderers x Cerro Largo já pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming GolTV Play.

Como Montevideo Wanderers x Cerro Largo chegam para o jogo?

Ambos Montevideo Wanderers e Cerro Largo empataram por 1 a 1 nas suas estreias pelo Campeonato Uruguaio, jogadas contra o River Plate e o Montevideo City Torque, respectivamente.