Walter, ex-Paysandu e Fluminense, deixa os gramados e reforça time de fut7 no Paraná; veja mais

O conhecido atacante Walter resolveu migrar dos gramados para o society e foi anunciado como reforço do Revisar, de Maringá, para o Campeonato Paranaense de Fut7. O veterano estava sem clube desde que saiu do São Borja, da segunda divisão do Rio Grande do Sul, e agora se aventurará em outra modalidade esportiva.

Com passagens por times como Internacional, Porto (Portugal), Goiás, Athletico, Fluminense e Cruzeiro, entre outros, Walter teve destaque no futebol brasileiro em anos anteriores.

Em 2023, jogou pelo Afogados da Ingazeira, em Pernambuco, e fez uma breve passagem pelo Pelotas antes de se juntar ao São Borja, onde teve uma estreia curta, jogando apenas 12 minutos, perdendo um pênalti e sendo dispensado.

Aos 34 anos, não é a primeira vez que Walter participa de um campeonato de futebol 7. Em 2022, atuou pelo SA Betesporte, time pernambucano da modalidade.

O Campeonato Paranaense de 2023 começa em 2 de dezembro e contará com 16 equipes masculinas e oito femininas. Como o principal nome do Revisar, Walter busca contribuir para a equipe no estadual. No ano passado, o time foi vice-campeão do Campeonato Paranaense.