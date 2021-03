Volta Redonda x Vasco: prováveis times, desfalques, onde assistir

No Estádio Raulino de Oliveira, Vasco e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, às 21h05, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2021. O Cruz-Maltino busca a primeira vitória na competição e time será composto novamente pelos Meninos da Colina. O Voltaço, por sua vez, empatou com o Madureira na estreia, e tenta vencer em casa.> Confira a classificação do Campeonato Carioca

A equipe de São Januário será novamente comandada por Diogo Siston, técnico do time sub-20, que toca o trabalho antes da reapresentação do elenco, na segunda-feira. O torcedor vascaíno terá mais uma oportunidade de ver a garotada em campo. Eles serão observados pela comissão técnica, que segue no processo de montagem do elenco para 2021.

FICHA TÉCNICAVOLTA REDONDA X VASCO

Data/Hora: 06/03/2021, às 21h05Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de MirandaAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Onde ver: Record, pay-per-view e tempo real do LANCE!

VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Andrey, Oliveira, Luan, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson e Gabriel Silva; Naninho, João Carlos e Alef Manga

Suspensos: -Pendurados: -Lesionados: -VASCO (Técnico: Diogo Siston)Lucão, Cayo Tenório, Ulisses, Miranda e MT; Caio Lopes e Juninho; Gabriel Pec, Lucas Santos (Figueiredo) e Vinícius; Tiago Reis.

Suspensos: -Pendurados: -Lesionados: -

PALPITESNa redação do LANCE!, 50% das pessoas acreditam no empate, 25% apostaram na vitória do Volta Redonda enquanto outros 25% creem no triunfo do Vasco.