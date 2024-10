Volta Redonda x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série C

Volta Redonda x Athletic Club disputam hoje, sábado (12/10), a ida da final do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo iniciará às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Volta Redonda x Athletic MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN, pelo Nosso Futebol e pelo canal Nosso Futebol, no Youtube, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na temporada normal da Série C, Volta Redonda foi o 5° colocado com 10 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 30 gols marcados e 28 gols sofridos. Depois, no Quadrangular, o time liderou invicto o Grupo A e somou 3 vitórias, 3 empates, 8 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Athletic foi o vice-líder da temporada normal e acumulou nessa 12 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 39 gols marcados e 21 gols sofridos. Já no Quadrangular, a equipe liderou o Grupo B com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 8 gols sofridos.

Volta Redonda x Athletic-MG: prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Bruno Barra (Léo Rigo), Lucas Souza e Juninho Monteiro (Sanchez); Robinho, Henrique Silva e PK; MV, Douglas Skilo e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.

Athletic: Jefferson Luis; Ynaiã, Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Djalma e David Braga; Welinton Torrão, Paul Villero e Denilson. Técnico: Roger Silva.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x Athletic Club

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data/Horário: 12 de outubro de 2024, 17h30