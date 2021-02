Volante, revelado pelo Castanhal, com passagem por Remo e Paysandu reforça Imperatriz no Campeonato do Maranhão

Aos 34 anos, Ilailson, ex-volante do Clube do Remo, Paysandu e outros clubes paraenses, encara mais um desafio no futebol profissional, agora pelo Imperatriz, do Maranhão, por quem foi contratado.

Revelado pelo Castanhal, alcançou status de jogador valente, brigão no meio-campo atuando por Leão e Papão, respectivamente.

Com magnitude de jogador utilitário, pois atua também na lateral, pelo lado direito, Ilailson tem fé de ajudar o Cavalo de Aço no Campeonato Maranhense.

“Com fé em Deus e com muito trabalho vamos levar o Imperatriz ao sucesso no campeonato e também o acesso à série C do Campeonato Brasileiro”, disse na sua apresentação no Cavalo de Aço.

Ilailson, no Imperatriz, vai ter como concorrentes na posição, Lêska e Felipe Pelles.

O volante soma experiência nos seus quase vinte anos de futebol com passagem pelo Toronto, do Canadá; Milionários, da Colômbia; Castanhal, Tuna Luso, Independente de Tucuruí, Paragominas, Boa Esporte-MG e Santa Cruz [PE].

O Imperatriz, comandado pelo técnico Jairo Nascimento, paraense de Marabá, estreia no certame timbira no domingo (21), em São Luís, contra o Moto Club, as 17h30, no estádio Nhozinho Santos.