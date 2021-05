Volante retorna ao Castanhal como reforço para o Brasileiro da Série D

O volante Geovane, 31 anos, revelado pelo Castanhal e foi titular no time aurinegro da temporada de 2015, está de retorno ao clube castanhalense. É mais um reforço do Japiim para o Campeonato Brasileiro da Série D.

Ele se junta a Ricardo Capanema e Marcão na briga pela camisa 5 com Castanhal que estreia na competição nacional dia 6 de junho diante do Galvez-AC no Modelão, às 15h.

Geovane acumula experiência com passagens pelo clubes como Brasiliense, Sobradinho, Real Brasília todos de Brasília [DF]. No futebol paraense, além do Castanhal, defendeu o Águia, de Marabá.

O paraense ainda está vinculado ao Capital – DF que renovou seu contrato e acabou por emprestá-lo ao seu antigo clube.

O Capital se classificou de forma invicta para as quartas de final do campeonato candango, mas foi eliminado pelo saldo de gols, após a única derrota sofrida na competição para o Brasiliense.