Volante que conquistou o acesso com o Remo fecha com adversário do Paysandu na Série C

O Campeonato Brasileiro da Série C já iniciou, mas os clubes ainda estão contratando. O Jacuipense-BA, adversário do Paysandu na Série C, anunciou a contratação do volante Charles, ex-Remo. O jogador chega ao clube baiano, após ter jogado o Campeonato Paulista pelo São Caetano-SP.

Carioca, Charles, de 26 anos é cria da base do Macaé-RJ. Jogou duas temporadas no Santa Cruz-PE, atuou pelo Londrina-PR e no ano passado foi contratado pelo Remo. Com a camisa do clube paraense foram 31 partidas e dois gols, além da conquista do acesso à Série B.

Chega mais, Charles! Seja bem-vindo ao Jacupa!



Volante que foi peça fundamental do Remo na conquista do acesso a Série B 2021, é o nosso novo reforço para a Série C.



E tem mais jogador chegando! Atacante e meia serão anunciados em breve.#PraCimaJacupa

🇱🇻⚽️ pic.twitter.com/W0ZsEv0BH3 — Esporte Clube Jacuipense (@ecjacuipenseba) June 2, 2021

O jogador teve proposta de continuar no Remo em 2021, mas decidiu jogar o Paulistão pelo Azulão. Parte da torcida do Leão pediu o retorno do atleta, mas a diretoria vetou, já que o clube havia contratado peças para a posição.

Charles pode estrear pelo Jacuipense contra o Paysandu, no dia 12 de junho (sábado), às 19h, no Estádio Pituaçu, na Bahia (BA), em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão da Série C. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLibera.com.