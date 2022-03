Vitória x Glória: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (23/03) pela Copa do Brasil

As equipes Vitória x Glória entram em campo às 21h30 de hoje, quarta-feira (23/03), para disputar a segunda rodada da Copa do Brasil. A partida ocorre no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Vitória x Glória ao vivo?

A partida Vitória x Glória pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming da Amazon Prime, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Vitória x Glória​ chegam para o jogo?

Vitória empatou por 1 a 1 a sua estreia pela Copa do Brasil, realizada em 3 de março contra o Castanhal. No campeonato baiano, a equipe acumula 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 6 sofridos.

Já Glória venceu por 1 a 0 a sua primeira partida na competição, jogada contra o Brasil de Pelotas no dia 23 de fevereiro. Atualmente, a equipe não joga por nenhuma outra competição.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Alemão, Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa, Mateus Moraes e Salomão (Iury); Pablo (Alan Santos), Eduardo e Jadson; Luidy e Santiago Tréllez. Técnico: Geninho.

Glória: Régis; Diogo Bahia, Alisson, Manolo e Wellington; Vacaria, Victor Ramos, Germano e Miguel Baggio; Felipe Klein e João Paulo. Técnico: Alê Menezes.

Ficha técnica - Vitória x Glória

Copa do Brasil

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/horário: 23 de março de 2022, às 21h30