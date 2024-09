Vitor Reis se recupera de lesão na coxa e vira 'dor de cabeça boa' para Abel Ferreira no Palmeiras

Não faz muito tempo, Abel Ferreira lamentava ter de fazer verdadeiras manobras para armar o time do Palmeiras com tantos desfalques. A fase vem virando e aos poucos sobram opções. O zagueiro Vitor Reis vem trabalhando forte com o grupo após se recuperar de um edema na coxa direita e se tornou uma "dor de cabeça boa" para o treinador definir o time que inicia a partida diante do Criciúma, neste domingo (15/9), no Allianz Parque, às 16 horas, pelo Brasileirão.

"Estou muito bem física e mentalmente. Esta semana sem jogos foi muito importante para mim porque lá dentro, com o fisiologista e com todos os outros funcionários do Núcleo de Saúde e Performance, eu pude trabalhar muito minha força, por exemplo. Fiz vários trabalhos que me ajudaram também, e eu tenho certeza de que agora, estando novamente à disposição, voltarei 100%", afirmou o zagueiro de 18 anos, que ganhou espaço na equipe com apoio de Abel Ferreira e se destacou.

Ocorre que o capitão Gustavo Gómez e o igualmente experiente Murilo estão livres dos problemas físicos e também à disposição. Caso o treinador não opte por usar o time com três defensores, sobretudo pela obrigação de vencer para entrar de vez na briga pela liderança - pode assumir o topo da tabela caso supere os catarinenses, o Botafogo saia derrotado e o Fortaleza apenas empate -, um deve ser sacrificado e a juventude de Vitor Reis pode pesar contra. Ele garante que a cabeça está boa caso volte à reserva.

"Cada dia eu aprendo uma coisa nova aqui no profissional e isso é muito importante para mim. Eu trabalhei muito a minha mente na base para isso e está sendo fundamental. E é isso, é focar aqui dentro, escutar bastante o que os outros têm para falar e tentar sempre ajudar todo mundo como eu posso", declarou, confiante em uma boa apresentação da equipe após triunfos contra Cuiabá (5 a 0) e Athletico-PR (2 a 0).

"O time vem trabalhando muito forte, muito bem nesta semana, que foi cheia e intensa. A gente está trabalhando intensamente, pensando em cada jogo. O próximo é domingo, contra o Criciúma, e vamos em busca de conquistar os três pontos,"

O Palmeiras defende sua melhor campanha atuando no Allianz Parque. São 20 partidas jogadas, com 16 vitórias, três empates e somente uma derrota, com aproveitamento de 85%. Para não ser surpreendido, Abel Ferreira vem ajustando o time em todos os setores e quesitos. Nesta sexta-feira (13/9), na Academia de Futebol, o elenco participou de uma prática de triangulações e finalizações, além de simular jogos em campo reduzido.