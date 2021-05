Visita de presidente da CBF a Belém terá em pauta a volta do público aos estádios

De acordo com apuração de OLiberal.com, a visita do presidente da CBF ao Pará, no próximo domingo (21), terá quatro temas principais que serão tratados por Rogério Cabloco com o Governador do Estado, Helder Barbalho; e o presidente da Federação Paraense de Futebol, Adelcio Torres.

São eles: o retorno do público aos estádios, a reforma do Mangueirão, uma partida da Seleção Brasileira em Belém e questões relacionadas ao futebol paraense. A conversa ocorrerá após a final do Parazão, entre Paysandu e Tuna.

Caboclo está em uma espécie de 'tour' de finais de estaduais. No sábado à tarde ele acompanhará a decisão do Piauiense entre Altos e Fluminense-PI e, na manhã de domingo, assistirá à finalíssima do Maranhense entre Moto Club e Sampaio Corrêa. A chegada ao Pará será em seguida, marcada para às 14h.

O presidente da CBF será recepcionado no aeroporto de Val-de-Cans pelo presidente da FPF, Adelcio Torres. De lá, a comitiva parte direto para o Estádio da Curuzu, onde Paysandu e Tuna Luso farão o jogo de volta da final do Campeonato Parense a partir das 17h.