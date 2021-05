Presidente da CBF vem para Belém assistir final do Parazão 2021 entre Paysandu e Tuna

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, vem para Belém (PA) assistir à final do Campeonato Paraense 2021 entre Paysandu e Tuna, às 17 horas de domingo (17), no estádio Banpará Curuzu. O anúncio foi do governador do Pará, Helder Barbalho, na rede social.

“Recebi a ligação do Presidente da CBF, Rogério Caboclo, informando que virá à Belém para acompanhar a final do Parazão Banpará neste domingo (23)”, disse Helder Barbalho.

No confronto de domingo, a Tuna está em vantagem, pois venceu o Paysandu por 4 a 2, na semana passada. A Águia pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim fica com a taça. Já o Papão precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para forçar a decisão por pênaltis. A decisão do Campeonato Paraense terá transmissão lance a lance por OLiberal.com.