Além de Rogério Caboclo, outros presidentes da CBF visitaram Belém; saiba como foi

O atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, vem para Belém (PA) assistir ao jogo entre Paysandu e Tuna, às 17 horas de domingo (23), na Curuzu, pela decisão do Campeonato Paraense. Ele vem do Maranhão, onde vai assistir pela manhã a final do estadual de lá. A programação incluiu uma visita as dependências do estádio junto com o governador do Pará, Helder Barbalho, e também pode ter a possível participação na entrega do troféu ao campeão paraense de 2021.

Além de Caboclo, outro dirigentes também visitaram a cidade paraense. Foi o caso de José Maria Marin, que, em janeiro de 2014, esteve em Belém para fazer uma visita rápida de cortesia à Federação Paraense de Futebol (FPF). Na época, o convite partiu do então presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Antônio Carlos Nunes.

Marin visita a FPF e ganhou uma camisa do Remo (Divulgação/ CBF)

Quando esteve na presidência da entidade, o paraense Antônio Carlos Nunes também esteve em Belém em várias ocasiões. Uma delas foi em 2016 para o lançamento da Copa Verde, conforme relembra o colunista de OLiberal.com, Carlos Ferreira.

“Em janeiro de 2016, o presidente Antônio Carlos Nunes, o secretário geral Walter Feldman e outros dirigentes da CBF estiveram em Belém para lançamento da Copa Verde da Sustentabilidade”, relembra.

Coronel Nunes no lançamento da Copa Verde 2016 (Rafael Ribeiro/ CBF)

Para Carlos Ferreira, a visita do presidente da CBF pode ser benéfico para o futebol paraense.

“O fato de o anúncio da vinda do presidente da CBF a Belém ter sido feito pelo governador Helder Barbalho, indica relação com as obras do Mangueirão e vinda da Seleção Brasileira em 2022 para a inauguração, como o governador propôs a Rogério Caboclo, ano passado. A data da visita de Caboclo, coincidindo com a decisão paraense, é questão política, para prestigiar a FPF. De qualquer forma, é importante o olhar do presidente da CBF para o Pará, nos permitindo acreditar em planos que nos tragam algum benefício”, comentou.