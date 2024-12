Vinícius Júnior será eleito o melhor do mundo pela FIFA, garante jornalista

Vinicius Júnior será consagrado como o melhor jogador do mundo na cerimônia do Fifa The Best, que acontece nesta terça-feira (17), às 14h (horário de Brasília), em Doha, no Catar. A informação é do jornalista Cahê Mota, do ge.

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira se junta a nomes históricos como Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, sendo o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio desde 2007.

Aos 24 anos, Vini Jr. se destaca também como o segundo brasileiro mais jovem a vencer o prêmio, ficando atrás apenas de Ronaldo Fenômeno, eleito em 1996 com 20 anos. A temporada 2023/24 foi brilhante para o atacante, que foi protagonista nas conquistas da Champions League e da LaLiga pelo Real Madrid. Ao longo de 39 partidas, ele marcou 24 gols e deu 11 assistências, sendo decisivo para o clube merengue.

A premiação da Fifa ocorre em meio à intensa agenda do Real Madrid, que está no Catar para a final da Copa Intercontinental. A equipe espanhola enfrentará o Pachuca, do México, nesta quarta-feira, às 14h. Vinicius Júnior participará do evento após o treino com a equipe e retornará logo em seguida à concentração para a decisão.

Além de Vini Jr., outros jogadores brasileiros estão na disputa por uma vaga na seleção da temporada da Fifa. Entre os atacantes, Rodrygo e o argentino Germán Cano (Fluminense) também concorrem. O meia Ganso e o zagueiro Nino (ex-Fluminense, agora no Zenit), assim como o botafoguense Almada, estão entre os candidatos do meio-campo. Na defesa, Dante, Bremer e Gabriel Magalhães são os zagueiros indicados, enquanto o goleiro Ederson é outro brasileiro entre os finalistas.

No futebol feminino, o Brasil também estará representado por Lorena (goleira), Rafaelle e Tarciane (zagueiras), Portillo (meia), Kerolin e Adriana (atacantes).

A noite de gala da Fifa entregará 10 prêmios, incluindo as categorias de melhor jogador e jogadora, melhores goleiros, melhores técnicos, o Prêmio Puskás e o Prêmio Marta para os gols mais bonitos, além de troféus para o Fair Play e os torcedores.