Vinícius Jr é vítima de racismo em jogo do Real Madrid e sai expulso; jogador desabafou na internet

O brasileiro Vinicius Junior mais uma vez foi vítima de racismo na Espanha. Durante a partida entre Valencia e Real Madrid no domingo (21), que terminou com a vitória do Valencia por 1 a 0, uma parte da torcida do Valencia direcionou insultos racistas ao jogador, resultando na interrupção temporária do jogo.

No Estádio Mestalla, os torcedores do Valencia repetidamente gritaram "macaco" em direção a Vini Jr., que mostrou ao árbitro Ricardo de Burgos de onde vinham os insultos. Em resposta, o árbitro decidiu paralisar a partida.

O sistema de som do estádio anunciou a interrupção devido ao comportamento dos torcedores do Valencia e pediu que a torcida parasse com os insultos. Vários avisos foram feitos até que, após aproximadamente oito minutos, o jogo foi retomado com Vini Jr. de volta ao campo.

No entanto, no final da partida, visivelmente afetado pelos confrontos com seus adversários, o jogador brasileiro se envolveu em uma discussão com o atacante Hugo Duro e acertou o braço dele. Inicialmente, Vini Jr. recebeu um cartão amarelo, mas após revisão pelo VAR, foi expulso nos acréscimos.

Vini Jr. tem enfrentado vários incidentes de racismo, com poucas consequências por parte da LaLiga, a organização responsável pela organização do campeonato espanhol. Recentemente, ele prestou depoimento em um tribunal espanhol sobre um incidente em fevereiro deste ano, quando foi alvo de abuso racista por parte de um torcedor do Mallorca.

Com pouco em jogo nas etapas finais da temporada, o Real Madrid escalou um time misto, como evidenciado pelas aparições tardias de Modric e Kroos. Rodrygo também começou a partida no banco de reservas.

Atacante critica autoridades

Após o episódio, Vini Jr. usou as redes sociais para postar um desabafo, diante de mais um episódio triste e recorrente no futebol espanhol. O atacante não poupou críticas ao descaso das autoridades futebolísticas do país e citou que o campeonato, outrora marcado pelo espetáculo em campo, hoje padece na escuridão do ódio contra pessoas.