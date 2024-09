Vila Nova x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/09) pela Série B

Vila Nova x CRB disputam hoje, quarta-feira (04/09), a 25° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x CRB ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vila Nova acumula 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 28 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já CRB soma 25 pontos, 6 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 23 gols marcados e 28 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro Série B.

VEJA MAIS

Vila Nova x CRB: prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Eric Davis; Cristiano (Arilson), João Vitor e Emerson Urso (João Vitor); Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

CRB: Matheus Albino; Hereda; Wanderson, Saimon e Willian Formiga; Falcão, João Pedro e Gegê; Kleiton, Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x CRB

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 04 de setembro de 2024, 20h