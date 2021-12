Vila Nova-GO empata com Nova Mutum-MT, mas garante vaga na final da Copa Verde 2021

O Vila Nova-GO empatou em 1 a 1 com o Nova Mutum-MT na tarde desta quinta-feira (2) e se classificou para a final da Copa Verde 2021. O empate foi o bastante já que o Tigre havia vencido o jogo de ida por 3 a 0. A equipe colorada aguarda, agora, o vencedor do clássico Re-Pa para conhecer o adversário na grande decisão.

Ambos os gols foram marcados na segunda etapa do confronto. Aos 8 minutos, Alesson abriu o placar para o Vila após rebote do goleiro. Já aos 15, foi a vez de Romário empatar para a Nova Mutum.

A partida ainda ficou quente nos minutos finais. Aos 24, o atacante do Villa Nova, Rafael Silva, foi expulso após reclamar com o árbitro. Com um a menos, a Nova Mutum se lançou ao ataque, mas não conseguiu virar o jogo.

Com a vitória, o Vila Nova se torna a primeira equipe de Goiás a chegar à final da Copa Verde. Até então, a melhor campanha de um clube do estado na competição havia sido a semifinal.

O segundo finalista da edição de 2021 da Copa Verde sai do clássico Re-Pa, que será disputado no sábado (4), às 17h, no estádio do Baenão, em Belém. O duelo de ida entre as equipes terminou em 2 a 2 e, por isso, quem vencer o próximo duelo estará na decisão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.