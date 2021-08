VÍDEO: Zagueiro do Oeste marca gol contra mais bizarro do ano na Série C

Lanterna do Grupo B, a derrota do Oeste para o Novorizontino foi marcada por um lance inusitado. Ao tentar afastar um cruzamento, o zagueiro Victor Lisboa se atrapalhou, e acabou concluindo com a perna esquerda contra a própria meta defendida pelo goleiro Fernando Henrique.

Aos 23 da etapa inicial - quando ainda estava zerado o placar - o atacante Cléo Silva avançou pela direita e cruzou rasteiro. Foi o suficiente para o defensor, sem qualquer adversário por perto, se precipitar e mandar contra o próprio patrimônio com a perna esquerda. A bola encobriu Fernando Henrique e foi parar no ângulo direito do goleiro.

Cléo Silva, envolvido no lance, ainda marcaria o segundo gol do Novorizontino. Léo Artur diminuiu para o Oeste, mas a pressão rubro-negra não foi capaz de empatar o jogo.

Com a derrota, o Oeste segue na lanterna do Grupo B com seis pontos, enquanto o Novorizontino é o vice-líder da chave.