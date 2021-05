VÍDEO: veja os melhores momentos da vitória do Flamengo sobre o Fluminense na final do Carioca

Depois de um empate por 1 a 1 no primeiro jogo, o Flamengo foi melhor e venceu o Fluminense por 3 a 1, neste sábado, no Maracanã, levando o título do Campeonato Carioca pela terceira vez consecutiva, a segunda contra o rival tricolor. Este foi o sexto tricampeonato da história do clube da Gávea, que contou com gols de Gabigol, duas vezes, e João Gomes. Fred descontou. Veja acima os melhores momentos do clássico.

Flamengo foi o campeão carioca (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)