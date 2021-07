VÍDEO: veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Cuiabá pelo Brasileirão

No encerramento da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo derrotou o Cuiabá por 2 a 0, com gols de Pedro e Thiago - este último foi à rede pela primeira vez com a camisa rubro-negra, inclusive. O triunfo na Arena Pantanal permitiu ao time de Rogério Ceni saltar na tabela e ganhar sete posições - agora é o 6º colocado, com 12 pontos em uma dúzia de partidas. Veja os gols do jogo desta quinta-feira no vídeo acima.

+ Confira a tabela completa do Brasileirão Na sexta colocação, o Flamengo, com 12 pontos, agora mandará o clássico contra o Fluminense, neste domingo, na Arena Neo Química (do Corinthians), às 16h. O Fla-Flu será válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

Pedro chegou a quatro gols no Brasileiro (Foto: Alexandre Vidal / CRF)